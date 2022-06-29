В Кишинёве разработают реестр зелёных насаждений: объявлен тендер

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В конце июля Главное управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Кишинёва (ГУЖКХБ) начнёт разработку Местного реестра зелёных насаждений. Глава Отдела благоустройства и окружающей среды ГУЖКХБ Василе Ефрос уточнил, что он будет содержать информацию о деревьях в общественных парках, скверах и бульварах.

– В рамках этого проекта все деревья будут инвентаризированы и исследованы с фитосанитарной точки зрения. Вся эта информация будет включена в реестр, – уточнил Ефрос.

Заявки на участие в тендере на разработку реестра могут быть поданы с 8 по 18 июля. Победителем будет объявлен экономический агент, который предложит лучшее соотношение цены и качества. Из муниципального бюджета на разработку реестра выделено 8,3 млн леев, пишет ipn.md.

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