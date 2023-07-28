В Кишинёве разоблачили канал сбыта наркотиков через таксистов (ВИДЕО)

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Задержаны 4 человека. Двое из них работали водителями такси.

Как было установлено, две гражданки устроились наркокурьерами в интернет-магазин. Позже они привлекли к преступной деятельности двух столичных таксистов.

Подозреваемых задержали с поличным, когда они прятали наркотики в тайниках. В ходе обысков в их домах и транспортных средствах полиция изъяла марихуану, “соль”, мефедрон и таблетки экстази стоимостью более 250 тысяч леев.

Трое из подозреваемых арестованы на 30 суток. Расследование продолжается.

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