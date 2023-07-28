В Кишинёве разоблачили канал сбыта наркотиков через таксистов (ВИДЕО)

В Кишинёве разоблачили канал сбыта наркотиков через таксистов (ВИДЕО)

Задержаны 4 человека. Двое из них работали водителями такси.

Как было установлено, две гражданки устроились наркокурьерами в интернет-магазин. Позже они привлекли к преступной деятельности двух столичных таксистов.

Подозреваемых задержали с поличным, когда они прятали наркотики в тайниках. В ходе обысков в их домах и транспортных средствах полиция изъяла марихуану, “соль”, мефедрон и таблетки экстази стоимостью более 250 тысяч леев.

Трое из подозреваемых арестованы на 30 суток. Расследование продолжается.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Sorry, comments are closed for this post.

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 21-14-01 / e-mail: info@aif.md
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md