В Кишинёве растёт число детей, заболевших коронавирусом

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В то же время в столице удалось добиться обретения коллективного иммунитета среди дидактических кадров. Об этом на сегодняшнем заседании глав муниципальных служб сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

– Ситуация с пандемией в Кишинёве непредсказуема, но среди учителей, работающих в 131 образовательном учреждении муниципия, достигнут коллективный иммунитет, – сказал он.

Чебан также отметил, что в столице отмечается рост числа несовершеннолетних пациентов с коронавирусом, а детские больницы переполнены. В связи с этим было принято решение подготовить 63 дополнительных места в ковид-отделении детской больницы им. В. Игнатенко.

Кроме того, генпримар Кишинёва попросил Главное управление социальной помощи и здравоохранения принять дополнительные меры для вакцинации жителей города, передаёт moldpres.md.

– У нас достаточное количество вакцин, достаточное количество пунктов вакцинации. Иммунизация – единственный способ победить пандемию, – отметил он.

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