В Кишинёве расцвели первые подснежники. Какой штраф грозит за их сбор и торговлю

В Кишинёве расцвели первые подснежники. Какой штраф грозит за их сбор и торговлю

Близится конец зимы, а в столице уже были замечены первые вестники весны – подснежники. Местный житель нашёл во дворе распустившиеся цветы и поделился радостью в социальной сети.

Подснежники включены в Красную книгу. Согласно Кодексу о правонарушениях, за их сбор и продажу грозит штраф до 2 тысяч леев, передаёт publika.md. 

Тем временем на Молдову надвигаются морозы и снегопад. Синоптики предупреждают, что с 12 по 17 февраля в ночные часы температура воздуха постепенно понизится до -20..-22°С. Специалисты уверены, что такая резкая смена погоды угрожает не только цветам, но и будущему урожаю, особенно фруктовым деревьям, на которых уже начали появляться первые почки.

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