В Кишинёве работает более 20 соцслужб и центров для помощи детям из групп риска и их семьям

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Столичная примария создала ряд служб для семей, нуждающихся в поддержке для преодоления рискованных ситуаций и обеспечения гармоничного воспитания детей.

Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, в столице работают Служба коммунитарной социальной помощи, Персональная служба социальной помощи, Центры для несовершеннолетних, Социальная служба «Мобильная команда» и многие другие.

Всего в муниципии работают 22 центра и социальные службы для детей из групп риска, а также их семей.

Поддержка, предлагаемая этим семьям, предоставляется деньгами и иными средствами – бесплатные проездные в городском общественном транспорте, социальные пособия для семей, находящихся в затруднительном положении, чьи доходы недостаточны для покрытия минимальных жизненных потребностей и социальных услуг.

Так, в 2020 году 1761 семья с 3580 детьми были получателями помощи от Службы социальной поддержки семьи. В течение 2020-2021 учебного года 8 тысяч учащихся из социально незащищённых семей получили материальную помощь на сумму 5,6 млн леев. В 2020 году на учёте Главного управления по защите прав детей состояли 1545 семей с 3324 детьми, из них многодетные – 454 с 1635 детьми, семьи с детьми с особыми потребностями – 1205 с 1339 детьми.

Также материальную помощь получили 844 семьи с 1790 детьми, при посредстве управления – 5 семей с 18 детьми, а от Службы поддержки семьи – 1761 семья с 3580 детьми.

Все действия, предпринимаемые Службой поддержки семьи, направлены на укрепление семейного окружения, улучшение отношений и взаимной поддержки, на то, чтобы обеспечить безопасность ребёнка. Мы продолжаем фокусироваться на достижении большого количества целей в процессе поддержки семей, – подчеркнул градоначальник.

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