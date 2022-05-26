В Кишинёве публично представят проект по продлению бульвара Мирча чел Бэтрын

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В пятницу, 27 мая, в 17.00, в помещении претуры сектора Чеканы состоится публичная презентация проекта «Продление бульвара Мирча чел Бэтрын с удлинением троллейбусной линии до улицы Буковиней».

В мероприятии примут участие вице-примар Илие Чебан, представители Главного управления общественного транспорта и путей сообщения (бенефициар проекта), Chișinăuproiect (проектировщик работ) и претуры сектора Чеканы.

Проектом предусмотрено продолжение участка бульвара, построенного ранее от улицы Игоря Виеру до улицы Проф. Иона Думенюка, до улицы Буковиней, с продлением троллейбусной линии. Необходимость продления бул. Мирча чел Бэтрын является одной из задач по развитию городской инфраструктуры, взятых на себя примарией Кишинёва, так как улица классифицируется как важная общегородская с регулируемым движением. Помимо создания новой подъездной дороги в секторе Чеканы и развития социальной и экономической инфраструктуры в этом районе, соединительная дорога также поможет разгрузить сектор Рышкановка.

Дорога будет иметь два направления движения: две проезжие части с односторонним движением, каждая с 3 полосами движения. Они будут разделены зеленой зоной (бульваром) с тротуаром посередине и велосипедной дорожкой. По обеим сторонам дороги предусмотрены технические и пешеходные тротуары, а также зелёная зона.

В то же время на пересечении бул. Мирча чел Бэтрын и ул. Буковиней будет построена кольцевая развязка, где проезжая часть будет иметь две полосы движения и дополнительные полосы для поворотов направо, разделённые направляющими островками для движения транспорта.

Согласно проекту, диспетчерский пункт и троллейбусная остановка на пересечении с улицей проф. Иона Думенюка должны быть демонтированы и перенесены на новое место, где одновременно разместятся 34 транспортные единицы – троллейбусы и автобусы. Также на новом участке дороги будет смонтирована система уличного освещения.

Строительство нового участка бульвара будет осуществляться в течение 3 лет после проведения открытого конкурса на выполнение работ, который будет объявлен в ближайшее время. Общая стоимость работ составляет 260 млн. леев (включая проектирование и надзор за работами).

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