В Кишинёве проводят мероприятия по борьбе с вредными насекомыми

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Профильные службы принимают меры по борьбе с вредными насекомыми в зелёных зонах столицы.

Как рассказал пресс-секретарь МП “Ассоциация по управлению зелёными зонами” Виктор Никитуш, химикаты, используемые для уничтожения насекомых, не вредят здоровью человека, пишет radiomoldova.md.

– “Ассоциация по управлению зелёными насаждениями” проводит в ночное время химические меры борьбы с насекомым семейства Tingidae – платанный тигр, численность которого в связи с благоприятными климатическими условиями возросла. Предприятие обрабатывает земли инсектицидами, не представляющими опасности для здоровья человека, и удаляет насекомых в стадии нимфы мощными струями воды, – сообщил Никитуш.

Платанный тигр – насекомое, не представляющее опасности для здоровья человека, но наносящее большой ущерб платановым деревьям. Появление этого насекомого вызвано высокими температурами, превышающими 30 градусов Цельсия, которые были зафиксированы в муниципии в последнее время.

Впервые платанный тигр был замечен в Республике Молдова около 3 лет назад. Более выраженное присутствие этих насекомых наблюдается с лета прошлого года.

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