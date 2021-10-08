В муниципии проводится ремонт подъездных дорог к пригородным населённым пунктам

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Более 15 миллионов леев выделено из муниципального бюджета на текущий ремонт подъездных дорог к пригородным населённым пунктам.

Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он уточнил, что осуществляются ямочный ремонт и ликвидация аварийных ситуаций в зонах курсирования общественного транспорта.

В настоящее время ведутся работы на подъезде к селу Колоница от улицы Вадул-луй-Водэ: здесь снимают большие участки повреждённого асфальта. В Сынджере, от въезда в населённый пункт до села Добружа, был проведён ямочный ремонт, после чего будут осуществлены работы на более крупных участках. Вскоре начнутся работы в селе Келтуиторь, входящем в коммуну Тогатино.

То же самое будет предпринято во всех других пригородах: Кодру, Дурлешты, Ватра, Крикова, Вадул-луй-Водэ, Трушены, Чореску, Гратиешты, Ставчены, Бачой, Бубуечь, Будешты, Крузешты, Тогатино, Кондрица и Гидигич.

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