В Кишинёве проводится опрос пассажиров общественного транспорта

В Кишинёве проводится опрос пассажиров общественного транспорта

Опрос в столичном общественном транспорте будет проводиться до 20 февраля. Об этом сообщили в Управлении электротранспорта Кишинёва.

Опрос проводится социологической исследовательской компанией “Fondul Opiniei Publice” по запросу Главного управления общественного транспорта. Он направлен на улучшение услуг общественного транспорта.

Пассажиров будут просить оценить качество услуг общественного транспорта и спрашивать о потребностях и предпочтениях в транспорте и на остановках. Опрос будут проводить сотрудники исследовательской компании, которые должны предъявить своё удостоверение оператора/интервьюера (образец представлен ниже).

– Призываем кишинёвцев и гостей столицы быть открытыми, активно участвовать в исследовании, чтобы внести свой вклад в улучшение услуг сети общественного транспорта, – говорится в сообщении Управления электротранспорта Кишинёва.

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