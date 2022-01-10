В Кишинёве проведут техническую экспертизу всех опор линий электропередачи

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Главное управление общественного транспорта и путей сообщения Кишинёва сегодня проверит техническое состояние всех электроопор на Виадуке.

Начальник управления Виталие Михалаке заявил на сегодняшнем онлайн-заседании глав служб примарии, что будут проверены все опоры, поддерживающие контактную линию RTEC. Данная мера будет принята в связи с тем, что вчера, 9 января, два столба, поддерживающих контактную сеть, упали из-за троллейбуса, передаёт moldpres.md.

Относительно состояния мостов в городе Михалаке отметил, что состояние большинства из них удовлетворительное, два из них – на улице Измаильской и на улице Михай Витязул – нуждаются в укреплении.

– Для укрепления моста на улице М. Витязул было проведено два тендера, но желающих выполнить эти работы не нашлось. Мы организуем ещё один, — сказал он.

В то же время примар Ион Чебан призвал преторов и директоров муниципальных предприятий провести техническую экспертизу всех опор ЛЭП в городе, чтобы предотвратить возможные опасные ситуации.

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