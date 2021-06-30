В Кишинёве прошли массовые рейды по выявлению фактов незаконной уличной торговли (ВИДЕО)

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Во вторник сотрудники столичной полиции провели рейды по выявлению и пресечению незаконной уличной торговли во всех секторах Кишинёва, в рамках которых были выявлены десятки нарушений.

По данным пресс-службы ведомства, с начала текущего года по фактам уличной торговли было выписано 1373 протокола и наложены штрафы на 1 893 500 леев. Меры направлены на борьбу с незаконной уличной торговлей. В связи с этим полиция призывает торговцев реализовывать свою продукцию только в разрешенных местах.

Правоохранители предупреждают, что подобные мероприятия будут проводиться и в дальнейшем.

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