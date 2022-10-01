В Кишинёве прошла кампания “Ночь библиотек”

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Кампания “Ночь библиотек” состоялась в Национальной библиотеке Республики Молдова. По словам директора НБРМ Елены Пинтилей, это мероприятие проводится совместно с библиотеками Румынии.

– Кампания улучшит имидж библиотеки в сообществе, поможет продвигать книги и чтение в различных формах и заново открыть библиотеку, – сказала директор библиотеки.

Мероприятия, организованные в рамках кампании, проводились вчера, до позднего вечера, одновременно в Республике Молдова и Румынии. В Национальной библиотеке прошли семинары по творчеству и письму, интерактивные и интеллектуальные игры, выставка молдавских художников и экскурсии по библиотеке и залам с закрытым доступом для пользователей, передает ipn.md.

Елена Пинтилей отметила, что в этом году представлена коллекция виниловых пластинок из сокровищницы Национальной библиотеки. Эти старинные пластинки можно было слушать на патефоне. И зал старой и редкой книги был открыт для пользователей. У детей была возможность посетить семинар по каллиграфии и по интерактивному письму “Слова, отраженные в глине”.

Кампания “Ночь библиотек” проводится ежегодно в рамках партнерства между Ассоциацией библиотекарей Республики Молдова и Национальной ассоциацией библиотекарей и публичных библиотек Румынии.

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