В Кишинёве прошёл субботник: горожане приняли активное участие (ФОТО)

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Сотни людей приняли сегодня участие в мероприятиях по благоустройству территории города, инициированных примарией Кишинёва в рамках кампании «Весенняя генеральная уборка».

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан, также принявший участие в уборке.

Тонны мусора собрали в зелёных зонах города сотрудники местной государственной администрации, специализированные коммунальные службы – Главное управление жилищно-коммунального хозяйства, предприятия жилищно-коммунального хозяйства и оказания услуг, муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями», ученики учебных заведений столицы, простые граждане и волонтёры.

Спасибо горожанам, которые нашли время и приняли участие в благоустройстве города. Такие акции будут организованы муниципалитетом до пасхальных праздников. Призываю жителей столицы приводить в порядок окружающую территорию и содержать её в чистоте, – подчеркнул Ион Чебан.

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