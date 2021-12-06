В Кишинёве прошёл гала-концерт лауреатов в рамках Международного фестиваля «Серебряная хризантема»

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Накануне в столице состоялся гала-концерт лауреатов в рамках XXV-го Международного фестиваля-конкурса «Серебряная хризантема».

Цель фестиваля, организованного примарией Кишинёва, – оживить романс как музыкальный жанр, поддержать исполнителей и создателей романса, а также популяризировать произведения современных авторов.

Всего в рамках мероприятия было исполнено 80 романсов. Аккомпанировали участникам фестиваля оркестры народной музыки Folclor и Mugurel.

Генеральный примар муниципия Ион Чебан, присутствовавший на мероприятии, вручил победителям призы и дипломы. Так, победители получили 11 денежных призов, 5 поощрений, специальные призы и дипломы об участии.

Как отметил генпримар, в 2021 году муниципалитет увеличил бюджет Управления культуры, чтобы возродить и продвигать культурные ценности в Кишинёве.

На следующий год мы утроили бюджет на это очень важное направление. Мы продолжим продвигать культуру, выдающихся личностей и молодые таланты. Именно они приносят нам славу, пишут историю и продвигают культуру страны. Наш долг – поддерживать их во всём, – подчеркнул Ион Чебан.

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