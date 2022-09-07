В Кишинёве пропал подросток: объявлен розыск

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Разыскивается 14-летний Караман Никита, проживающий в столичном секторе Чеканы. Его местонахождение неизвестно с 08.00 7 сентября.

Приметы: рост 152 см, телосложение худощавое, волосы черные, глаза карие.

Одежда: белая рубашка, чёрные штаны, чёрная безрукавка, куртка цвета хаки, чёрная кепка, чёрные кроссовки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении подростка, просят звонить по номеру 373 79 61 63 81 или в службу 112.

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