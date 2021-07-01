В Кишинёве пропал мужчина, страдающий провалами в памяти

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Разыскивается 28-летний Лазаренко Даниил, житель сектора Ботаника. С 27 июня его местонахождение неизвестно. Последний раз был замечен в Новых Аненах.

Приметы: рост 185 см, плотное телосложение, глаза карие, волосы русые. Был одет в майку в полоску, светло-голубые джинсы, обут в чёрные мокасины.

Ранее у пропавшего бывали провалы в памяти. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому поводу, просят позвонить по номерам: 079 61 63 81, 112.

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