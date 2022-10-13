В Кишинёве пройдут спортивные мероприятия, посвящённые Храму города

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С 13 по 16 октября в муниципии организуют различные спортивные мероприятия.

Так, открытый Кубок муниципия Кишинёв по традиционному каратэ с участием 160 спортсменов пройдёт 15 октября в спортивном зале Государственного университета физвоспитания и спорта.

Международный турнир по женскому гандболу состоится 13–16 октября в спортивном зале специализированной школы по гандболу №2 (ул. Мелестиу, 21).

Открытый Кубок муниципия Кишинёв по боксу организован с 11 по 15 октября в зале спортивной школы бокса, вольной борьбы и кикбоксинга Министерства образования и исследований (ул. Андрей Дога, 26).

Открытый чемпионат Кишинёва по гребле на байдарках и каноэ с участием более 200 спортсменов пройдёт 14-16 октября на озере в парке «Валя Морилор».

Чемпионат муниципия Кишинёв по спортивному ориентированию с участием 150 спортсменов состоится 13-16 октября 2022 года в гимназии «Галата» (бульвар Дачия, 75).

Открытый Кубок муниципия Кишинёв по радиоспорту (спортивная радиопеленгация) организуют с 15 по 16 октября в лесу с. Панашешты, Страшенский район.

Открытый чемпионат муниципия Кишинёв по верховой езде пройдёт 14-15 октября в конноспортивном клубе «Спарта» (ком. Будешты, улица Бэлцата, 45).

Международный спортивный фестиваль «Золотой бык» для людей с особыми потребностями (на инвалидных колясках и с нарушениями опорно-двигательного аппарата) будет организован 13-16 октября в Легкоатлетическом манеже (ул. Андрей Дога, 26).

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