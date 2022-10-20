В столице пройдёт Международный фестиваль хоровой музыки

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Более 30 хоровых коллективов (около 1 000 исполнителей) из Молдовы, Румынии, Испании, Украины и Филиппин выступят на XV Международном фестивале хоровой музыки «A ruginit frunza din vii». Мероприятие пройдёт в Кишинёве с 20 по 23 октября.

Президент Музыкально-хоровой ассоциации Республики Молдова Елена Мариан отметила, что целью фестиваля является популяризация хорового музыкального искусства на национальном и международном уровне. В конкурсе будут соревноваться четыре категории коллективов: детские, юношеские, смешанные и вокальные ансамбли, которые будут оцениваться международным жюри, пишет moldpres.md.

Официальное открытие состоится сегодня в 17:00 в Национальном музее этнографии и естественной истории, а сам конкурс – 21 октября в 10:00, в Национальном музее истории. В субботу, 22 октября, в 18:00 в Органном зале состоится Гала лауреатов. В воскресенье, 23 октября, в 10:00 участники представят концерт духовной музыки в церкви «Minunea Sf. Arhanghel Mihail» ​​в селе Круглич Криулянского района.

Мероприятие организовано Музыкально-хоровой ассоциацией в партнёрстве с Министерством культуры, управлением культуры Кишинёва, Национальным музеем истории Молдовы, Национальным музеем этнографии и естественной истории, Митрополией Молдовы и другими учреждениями.

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