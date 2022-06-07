В Кишинёве пройдёт международный фестиваль “Дни новой музыки”

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Запуск XXXI международного фестиваля “Дни новой музыки” состоится 9 июня в 18:00 во Дворце Республики. Откроет мероприятие выступление Симфонического оркестра национальной филармонии “Сергей Лункевич” под управлением дирижёра Михая Агафицы.

Директор-учредитель и художественный руководитель фестиваля Геннадий Чобану отметил, что программа будет насыщенной.

– У нас будет четыре симфонических концерта, которые исполнят произведения известных композиторов из Италии, Греции, Великобритании, Испании, Канады, Швейцарии, Германии, Румынии, Украины, Болгарии. Фестиваль будет состоять из двух частей, которые пройдут в июне и октябре. Июньские симфонические концерты прозвучат в исполнении Национального филармонического оркестра, а также Национального оркестра компании “Телерадио-Молдова” под управлением Матея Попа. Один из симфонических концертов октября будет посвящён творчеству известного румынского композитора Дана Дедиу. Будут камерные концерты швейцарского дуэта Simolka-Wohlhauser, трио “Contrasts”, немецкой пианистки Анны Хеллер, аккордеониста Раду Рацой, а также других местных и зарубежных исполнителей. Ждём подтверждения и от других участников-исполнителей, – уточнил учредитель фестиваля, пишет moldpres.md.

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