В Кишинёве пройдёт Международная неделя молодёжи

В Кишинёве пройдёт Международная неделя молодёжи

С 12 по 19 августа в столице пройдёт Международная неделя молодёжи. Её запуск состоится 11 августа в парке «Валя Морилор» в 19:30.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан.

Повестка дня форума включает ряд мероприятий, направленных на популяризацию культуры и обычаев как Республики Молдова, так и других государств, а также активное вовлечение и информирование молодёжи об этих ценностях, – рассказал генпримар.

Участники будут вовлечены в различные мероприятия, представляющие интерес для молодёжи: познание мира, развитие творческих способностей, обмен передовым опытом, культура, спорт, командные мероприятия и игры, весёлые старты, шахматные чемпионаты, теннис, футбол, флэшмобы, мастер-классы, рок-концерт.

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