В Кишинёве пройдёт конкурс оперных исполнителей

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Министерство культуры, Союз музыкантов Молдовы, компания «Телерадио-Молдова» и Национальный театр оперы и балета имени Марии Биешу организуют первый международный телерадиоконкурс оперных исполнителей, который будет носить имя одного из самых выдающихся деятелей искусства 20 века, сопрано Марии Чеботарь.

По словам организаторов, 8 и 10 февраля в 18:00 в Национальном театре оперы и балета «Мария Биешу» состоится финальный этап конкурса и гала-концерт победителей. На сцене театра выступят 16 конкурсантов, отобранных из 60 кандидатов. Это представители Молдовы, Румынии, Украины, Южной Кореи, Германии и Казахстана, пишет moldpres.md.

В состав жюри вошли известные личности из Молдовы и стран, где работала сопрано Мария Чеботарь. Председатель жюри – дирижёр, композитор и академик Георгий Мустя. Почётным гостем конкурса станет сын Марии Чеботарь – Фриц Диссль-Керзон.

Гала-концерт победителей конкурса состоится 10 февраля в Национальном театре оперы и балета «Мария Биешу».

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