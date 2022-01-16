В Кишинёве пройдёт кампания по профилактике рака шейки матки

0

Кампания по профилактике рака шейки матки пройдёт в столице с 22 по 28 января. Будут проведены мероприятия по информированию, семинары и просветительские инструктажи, призывающие женщин проходить тестирование в профилактических целях каждые 3 года.

Как рассказал начальник Главного управления здравоохранения и социальной помощи Кишинёвского муниципального совета Борис Гылкэ, рак шейки матки поражает миллионы женщин во всём мире, в том числе и в Республике Молдова, особенно женщин репродуктивного возраста, находящихся в расцвете социальной, профессиональной и семейной жизни.

Рак шейки матки очень легко предотвратить, раз в 3 года пройдя скрининг шейки матки. Такое обследование можно бесплатно пройти у семейного врача по месту жительства, – пояснил Гылкэ.

Помимо бесплатных тестов во всех учреждениях первичной медико-санитарной помощи муниципия Кишинёв будут распространяться информационные и санитарно-просветительские материалы, будут транслироваться тематические видеоролики. Информационные материалы будут распространять и в общественном транспорте, пишет ipn.md.

Таким образом мы намерены проинформировать как можно большее количество женского населения, повысить уровень раннего выявления онкологической патологии и внести вклад в обеспечение безопасной и качественной жизни, – подчеркнул Гылкэ.

Кампания по профилактике рака шейки матки в муниципии Кишинёв проводится в партнёрстве с Фондом Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА) и является частью Европейской кампании по профилактике рака шейки матки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.