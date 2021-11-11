В Кишинёве пройдёт «Географический диктант»

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Русский дом в Кишинёве приглашает всех желающих принять участие в ежегодной международной просветительской акции «Географический диктант», организатором которого является Русское географическое общество. Акция нацелена на популяризацию географических знаний, а также повышение интереса к науке и национальному наследию.

Диктант пройдет 14 ноября 2021 года в 11:00. Время написания – 45 минут.

Для участия в акции на площадке Русского дома в Кишиневе необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 022 22 01 70. Наличие у участников диктанта ковид-сертификата и гигиенической маски обязательно.

Географический диктант можно будет написать и в интернете. Онлайн-акция стартует на сайте dictant.rgo.ru в тот же день, что и на очных площадках, но будет идти в течение нескольких суток, чтобы все желающие успели проверить свои знания. В этом году географическое онлайн-тестирование продлится с 14:00 14 ноября до 14:00 24 ноября по московскому времени.

По традиции Геодиктант-2021 будет составлен в четырёх вариантах, в каждый из которых войдёт 40 вопросов, разделённых на две части. Первая часть базового уровня из 10 вопросов — «географический ликбез» на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая часть из 30 вопросов потребует применить образное мышление, логику и эрудицию.

Географический диктант проходит ежегодно с 2015 года. Участники анонимно отвечают на вопросы по географии России.

За шесть лет в проекте приняли участие почти 1,8 млн человек. В 2017 году диктант впервые стал международным: его написали в 25 странах мира. В 2020 году число стран-участниц, включая Россию, достигло 110. Акция прошла на всех континентах, кроме Антарктиды, и даже в космосе — на МКС.

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