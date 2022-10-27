В Кишинёве пройдёт фестиваль современного искусства

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4-й Международный фестиваль современного искусства BE FREE FEST состоится с 28 октября по 3 ноября в Национальном театре «Сатирикус И. Л. Караджале».

По словам организаторов, крупнейшее культурное событие этого года будет включать в себя девять мероприятий с участием артистов из Сибиу, Бухареста, Берлина, Вены и Кишинёва, пишет moldpres.md.

Официальное открытие фестиваля состоится в пятницу, 28 октября. Завершится фестиваль 3 ноября спектаклем «Жизнь под водой» при участии танцевальной группы «Body architects» из Вены.

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