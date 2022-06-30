В Кишинёве пройдёт Фестиваль юных мастеров

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Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, уточнив, что мероприятие пройдёт в воскресенье, 3 июля, в парке «Алунелул» в секторе Буюканы.

– Цель проекта – популяризация национальных ценностей и мастерства среди молодёжи, а также возможность представить свои работы. На мероприятии будут зоны мастер-классов, workshop, зоны для детей и концерт со специальной программой, – уточнил градоначальник.

К участию в фестивале приглашаются все молодые мастера, имеющие уникальные работы. Для регистрации необходимо заполнить форму: https://forms.gle/4t65D92qP7hReX18A

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