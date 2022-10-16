В Кишинёве пройдёт Фестиваль французского кино

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Семь французских кинолент будут представлены на 21-м Фестивале французского кино, который пройдёт в молдавской столице с 31 октября по 3 ноября. Мероприятие состоится в кинотеатре “Cineplex Loteanu”, вход – свободный.

Открытие фестиваля намечено на понедельник, 31 октября. В 18.00 зрителям покажут историческую драму “Утраченные иллюзии”. 1 ноября в 16:00 состоится показ фильма “Этот новый мир”, а в 18:00 будет продемонстрирован биографический фильм “Расследование государственного скандала”.

2 ноября в 16:00 можно будет посмотреть кинокартину “Событие”, а в 18:00 – фильм “Вихрь”. 3 ноября в 16:00 будет показана комедия “Счастливо оставаться!”, а в 18:00 состоится показ исторической драмы “Уроки фарси”.

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