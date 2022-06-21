В Кишинёве пройдёт аукцион по сдаче в аренду 11 помещений нежилого назначения

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В пятницу, 24 июня, в зале заседаний претуры сектора Центр состоится аукцион на предоставление права аренды помещений нежилого назначения, принадлежащих муниципию.

По словам Иона Чебана, на конкурс выставлено 11 помещений различной площади – от 2 м² до 350 м², расположенных в подвале, на первом этаже, на 7 этаже или на цокольном этаже.

– Начальная сумма годовой арендной платы за помещения, выставленные на конкурс, варьируется от 7000 до 675000 леев. В аукционе могут участвовать физические и юридические лица из Республики Молдова, а также иностранные инвесторы, – уточнил генпримар.

Лица, заинтересованные в участии в аукционе, должны не позднее чем за 24 часа до его проведения предоставить организатору (агентству Capitalimobil SRL) следующие документы:

заявление установленной формы;

выписку из Государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (для юридических лиц);

доверенность (в случае участия через представителя);

копию документа, удостоверяющего личность;

банковский документ, подтверждающий оплату первоначального взноса в размере 10% от начальной цены и платы за участие.

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