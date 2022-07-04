В Кишинёве пройдет Международная конференция «Онлайн-образование без границ»

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Международная конференция «Онлайн-образование без границ» пройдёт в столице с 5 по 8 июля 2022 года в смешанном формате: с физическим присутствием в конференц-зале Государственного педагогического университета «Иона Крянгэ» и на странице Facebook www.facebook.com/educatieonline.md.

Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Цель мероприятия – рассмотреть самые значимые успехи, достигнутые в рамках трансграничного проекта «Онлайн-образование без границ» в 2020-2022 годах, – инициативы, осуществляемой в ходе проекта «Электронная библиотека www.educatieonline.md», реализуемого примарией Кишинёва.

– На протяжении всего проекта более 5000 учителей из Молдовы и других стран вовлекали учащихся в различные трансграничные образовательные инициативы, направленные на развитие ключевых компетенций для успешной карьеры в 21 веке. Основой для сотрудничества стали видеоуроки и интерактивные материалы, созданные в рамках электронной библиотеки www.educatieonline.md, – отметил Ион Чебан.

На конференции будут представлены наиболее запоминающиеся трансграничные партнёрства, победившие в конкурсе «Онлайн-образование без границ – выдающиеся трансграничные сотрудничества». Также пройдёт одноименная выставка, в рамках которой ученики и преподаватели с гордостью продемонстрируют свои успехи в партнерстве с «Онлайн-образованием».

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