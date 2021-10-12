В Кишинёве прохожие задержали вора, укравшего из киоска выручку (ВИДЕО)

В Кишинёве прохожие задержали вора, укравшего из киоска выручку (ВИДЕО)

Инцидент произошёл накануне вечером прямо у здания Генерального инспектората полиции. Очевидцы сняли момент на камеру. 

Согласно полученной информации, 40-летний мужчина, воспользовавшись отсутствием продавщицы, разбил окошко киоска и украл из кассы деньги. Сбежать вору не позволили добросовестные прохожие. Трое мужчин остановили нарушителя и удерживали его до приезда полиции, передаёт deschide.md.

Затем на место преступления прибыла оперативная группа. Подозреваемого отконвоировали в инспекторат полиции. Выяснилось, что он украл 600 леев, а также телефон продавщицы. Мужчине грозит уголовное наказание.

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