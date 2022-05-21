В Кишинёве проходят ярмарки отечественной продукции

0

Примария муниципия Кишинев сообщает, что 21 и 22 мая во всех секторах столицы пройдут ярмарки отечественной продукции.

Так, в секторе Центр организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны расположены по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемир и ул. Н. Тестемицану, 30).

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре 202), сегодня, 21 мая, состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции, местными производителями продовольственных и непродовольственных экотоваров.

В секторе Рышкановка на ул. Матей Басараб, 1, Московском проспекте 21, напротив ул. Матей Басараб 6, состоятся ярмарки местной продукции.

В секторе Чеканы ярмарка мелких производителей фруктов и овощей, изделий ручной работы и продуктов пчеловодства пройдёт по адресу: ул. Алеку Руссо 65/1.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.