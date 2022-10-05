В Кишинёве проходят Дни волонтёрства

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До 15 октября в столичных молодёжных центрах будут организованы различные бесплатные мероприятия для молодёжи: тренинги, игры-конкурсы, викторины.

На Ярмарку волонтёрских возможностей, которая будет организована в субботу, 15 октября, будут приглашены неправительственные молодёжные организации, молодёжные советы, молодёжные центры из муниципия и пригородов. На гала-концерте „Снимаю шляпу перед волонтёрами” будут отмечены все, кто активно участвует в волонтёрских акциях, а также организации, продвигающие волонтёрство среди молодёжи, пишет pn.md.

Вся наша деятельность направлена на повышение гражданского духа молодёжи, – уточнил директор Муниципального молодёжного центра Петру Греку.

Ежегодно примария Кишинёва организует Муниципальную программу грантов для молодёжных организаций. В этом году бюджет программы грантов составляет 500 тысяч леев.

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