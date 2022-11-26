В Кишинёве проходит студенческий кинофестиваль

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Сегодня и завтра в столице проводится студенческий кинофестиваль „Дебют”. Фильмы можно посмотреть в Культурном центре „Одеон”, с 16:00. Вход – бесплатный.

Мероприятие посвящено приёму в ряды членов Союза кинематографистов молодых талантов. Выпускники, а также нынешние студенты Академии музыки, театра и изобразительного искусства представят в основном короткометражные фильмы, пишет ipn.md.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры и Национального центра кинематографии РМ.

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