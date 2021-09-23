В Кишинёве проходит осенняя кампания по уборке

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Об этом сообщил генеральный примар Ион Чебан. Он отметил, что в кампании задействованы все муниципальные службы, претуры секторов, а также управляющие жилым фондом, в том числе частным.

Ион Чебан также попросил претуры секторов обеспечить общение с экономическими агентами через констатирующих агентов, чтобы предупредить их о необходимости уборки территории вокруг домов/зданий, которыми они управляют.

– Большое спасибо всем сотрудникам, которые работают на улицах города каждый день! Речь идет об очистке канализационной системы, уборке улиц, тротуаров, остановок общественного транспорта, дворов многоквартирных домов, а также о приведении в порядок плато для сбора отходов. Только совместными усилиями мы добьемся хороших результатов, – написал он на своей странице в соцсети.

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