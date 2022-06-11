В Кишинёве проходит Муниципальный фестиваль-конкурс молодёжных театров OSTENDE

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Генеральный примар Ион Чебан пожелал успехов 7 участвующим в конкурсе коллективам, которые представляют спектакли.

Он также поблагодарил коллектив Муниципального молодёжного центра, который активно занимается организацией и проведением мероприятий для молодёжи.

Ион Чебан подчеркнул, что примария Кишинёва поддерживает все мероприятия для молодёжи, и предложил создать группы молодёжи вместе с профессиональными актёрами для постановки спектаклей на больших сценах.

Мы стремимся выявлять и продвигать молодые таланты и создавать возможности для популяризации театрального искусства среди молодёжи в возрасте 14-25 лет, а также стимулировать профессиональное и любительское творчество в театральной сфере, – добавил градоначальник.

Победители конкурса будут отмечены денежными призами, дипломами и грамотами, которые будут вручены организаторами акции на основании решения жюри следующим образом:

Денежные призы для трупп:

Первый приз – 5000 леев

Второй приз – 4000 леев

Третий приз – 3000 леев

Грамоты с денежными призами:

“Лучшая женская роль” – 1000 леев

“Лучшая мужская роль” – 1000 леев.

В рамках мероприятия представлены пьесы семи коллективов, участвующих в конкурсе:

Труппа Теоретического лицея художественного профиля “Елена Алистар”, класс Х “А”, координатор труппы Татьяна Саенко, с пьесой “Третий” Иона Бэешу. Труппа Городского театрального лицея, координатор труппы Олег Котенко, с пьесой «Сорок первый», Борис Лавренев. Труппа Fidelli из Теоретического лицея художественного профиля “Елена Алистар”, художественный руководитель Анжела Чобану – народная артистка, с фрагментом пьесы “У войны не женское лицо” по роману Светланы Алексиевич. Труппа All for One, координатор труппы Тинка Малкоч с пьесой «Аварул» Мольера. Труппа Berezovsky Theatre, координатор труппы Ольга Трибой, с пьесой «Аварул» Мольера. Труппа Theater Kids, координатор труппы Ана Мария Рабей, отрывок из пьесы «Чайка» А.П. Чехова. Труппа Театрального кружка лицея им. Константина Сибирского, координатор труппы Серджиу Терновский, с пьесой «Ушла» А.П. Чехова.

Также в рамках фестиваля-конкурса были организованы три мастер-класса на темы: «Сценическое движение», «Искусство речи», «Актёрское искусство».

Муниципальный фестиваль-конкурс молодёжных театров OSTENDE проходит уже в шестой раз. Мероприятие направлено на создание пространства для театральной деятельности, а также на поддержку и продвижение молодых артистов театра.

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