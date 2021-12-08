В Кишинёве продолжаются работы по содержанию дорожной инфраструктуры

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На прошлой неделе Управление “Exdrupo” проводило работы по содержанию дорожной инфраструктуры во всех секторах муниципия Кишинёв.

Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в столице завершены работы по укладке горячего асфальтобетона, всего уложено 29,4 тонн асфальтобетона на площади более 1175 м².

“Exdrupo” также задействовано в выполнении работ по подготовке площадок на следующий год, включая монтаж бордюров, укладку гравия и другие работы. Кроме того, на прошлой неделе на площади около 100 м² была нанесена дорожная разметка, установлено 69 дорожных знаков, ещё 56 были отремонтированы. Также отремонтированы и очищены более 370 коллекторов, – отметил Чебан.

Кроме того, на прошлой неделе были выполнены работы по асфальтированию подъездной дороги к населённому пункту Кондрица в рамках проекта по реабилитации подъездных дорог к пригородам. Участок протяжённостью более 700 метров был заасфальтирован, начат ремонт подъездной дороги, который будет продолжен на более крупных участках в следующем году.

Завершён ремонт и модернизация уличного освещения на улице Буребиста. На Хынчештском шоссе было установлено 72 осветительных прибора, по завершении всех работ будет включено освещение тротуара и дороги.

На этой неделе проводятся следующие работы: завершение обустройства тротуара на улице Сихаструлуй; укладка щебня и монтаж бордюров на улице Яким Гросу; обустройство тротуара по адресу ул. Чевкарь, 2/6; монтаж бордюров по адресу ул. Соколень, 20-21; обустройство подъезда путём монтажа бордюров и укладки гравия по адресу ул. Иона Крянгэ 1/1; обустройство пешеходного перехода на пересечении бул. Дачия и ул. Матея Милло; установка защитного парапета на бул. Мирча чел Бэтрын; нанесение дорожной разметки для движения общественного транспорта на участке «Ион Крянгэ – Штефан чел Маре – Чуфля» при благоприятных для проведения работ погодных условиях; ликвидация аварийных ситуаций, описанных на платформе eu.chisinau.md.

Что касается холодного сезона 2021-2022 гг., “Exdrupo” подготовило противогололёдный материал и специальную технику.

На складе имеется 3 тысячи тонн противогололёдного материала, ещё 2,3 тысячи тонн соли и около 1 тысячи тонн песка были закуплены и доставлены поэтапно в дополнение к имеющимся запасам. В то же время, чтобы запастись противогололёдным материалом на случай сильного снегопада, компания начала тендер на закупку ещё 10 000 тонн. При этом “Exdrupo” имеет 36 единиц спецтехники и 19 функциональных механизмов, которые при необходимости будут задействованы в процессе уборки снега, – уточнил генпримар.

Стоит отметить, что недавно было закуплено 2 многофункциональных трактора. Предстоит закупить ещё специализированную технику, которая будет задействована в работах по уборке снега.

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