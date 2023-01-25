В Кишинёве продолжают ремонтировать подъездные пути к учебным заведениям

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Продолжаются работы по ремонту подъездных путей к образовательным и дошкольным учреждениям Кишинёва. Они ведутся по многим адресам одновременно.

Речь идёт о замене бордюров и обустройстве тротуаров. Когда позволят погодные условия, тогда будет заасфальтирована проезжая часть.

Ремонт идёт в следующих учреждениях:

детский сад №182, бул. Куза-Водэ, 39/3;

детский сад №165, бул. Куза-Водэ, 7/5;

детский сад №180, бул. Дачия, 53/3;

детский сад №181, бул. Дачия, 53/2;

детский сад №62, улица Иона и Дойны Алдя-Теодорович, 8/2;

теоретический лицей “Ион и Дойна Алдя-Теодорович”, ул. Иона и Дойны Алдя-Теодорович, 13;

детский сад №103, Мунчештское шоссе, 798;

гимназия №8 “Тарас Шевченко”, ул. Мирона Костин, 26;

колледж изобразительных искусств “А. Плэмэдялэ”/Лицей Prodictu, ул. Индепенденцей, 1 – ул. Христо Ботева, 27-21.

Ранее были завершены работы в следующих учреждениях:

детский сад №98, ул. Четатя Албэ, 152;

детский сад №3, ул. Иона Пеливан, 36/2;

Теоретический лицей “Александру Иоан Куза”, ул. Поштей, 44.

Согласно договору на выполнение работ, предстоит отремонтировать подъездные пути к 130 учреждениям, что составляет более 40% от общего количества общеобразовательных учреждений города. Они были выбраны муниципальной комиссией как наиболее повреждённые и нуждающиеся в срочном ремонте.

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