В Кишинёве продолжают эвакуировать незаконно установленные киоски

0

С 1 по 10 января с улиц города были убраны ещё 8 киосков, у которых не было разрешительных документов на осуществление деятельности. Информацию на заседании глав муниципальных служб представила вице-примар Инга Ионесий.

Она напомнила, что, в соответствии с новыми правилами уличной торговли, утвержденными Муниципальным советом, с 1 января 2021 года киоски, не имеющие официальной документации о местонахождении, будут эвакуированы.

– Муниципальный совет Кишинёва утвердит новую планировку этих киосков. Ларьки, у которых нет официальных документов о местонахождении, будут эвакуированы. Правила одинаковы для всех. Экономические агенты не могут не оплачивать разрешения и самовольно размещать киоски на территории муниципия, акция по эвакуации киосков будет продолжена, – предупредила Ионесий.

Она также сообщила, что в период с 11 по 17 января состоится заседание муниципальной комиссии по вопросу организации нового тендера на размещение киосков в столице, пишет moldpres.md.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.