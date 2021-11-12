В Кишинёве продолжается ремонт подъездных путей и тротуаров

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Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в настоящее время работы ведутся в секторах Чеканы и Рышкановка.

Так, по адресу Н. Милеску-Спэтару, 23 расширены подъездные пути и установлены бордюры. По адресу А. Руссо, 18/1 ремонтируются тротуары и подъездные пути, строится площадка для мусорных контейнеров.

Также на улице А. Руссо, на отрезке от ул. Н. Димо до ул. М. Садовяну, начался ремонт тротуара справа от проезжей части. Ремонтируют наиболее повреждённые участки и на улице Марии Драган.

В секторе Рышкановка ведутся работы по ремонту подъездных путей по адресу Московский проспект, 12/1, на данный момент там снимается изношенный асфальт.

Также начинаются работы у подъездных путей на отрезке ул. Флорилор, 18/2 – ул. М. Костин, 11/4, со стороны 4-х учебных заведений: детских садов №105, 108, 150 и лицея им. Николае Милеску-Спэтару. Кроме того, прорабатывается возможность обустройства здесь тротуара.

– Со следующей недели начнутся работы по восстановлению тротуаров на улице Киевской на участке А. Руссо – Т. Владимиреску в обоих направлениях. Также будет отремонтирован тротуар на ул. М. Садовяну, участок Джинта Латина – А. Руссо. Попутно будут определены другие места для проведения работ, – уточнил градоначальник.

Для секторов Центр и Ботаника был определён победитель тендеров. Работы начнутся в ближайшем будущем. Для сектора Буюканы тендер будет объявлен повторно, так как на предыдущий не был зарегистрирован ни один участник.

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