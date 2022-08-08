В Кишинёве продолжается ремонт дорог, тротуаров, освещения и инженерных сетей

0

На протяжении последней недели в столице осуществлялись работы по ремонту дорог и тротуаров, по уборке, нанесению дорожной разметки, установке и обслуживанию дорожных знаков, по очистке и ремонту системы ливневой канализации, а также по ремонту и техническому обслуживанию уличного освещения.

Как сообщил Ион Чебан, МП “Exdrupo” выполнило работы по укладке плитки на общей площади около 5 тыс. м², фрезерные работы на площади более 10 тыс. м². Наибольший объём выполнен на улице Каля Ешилор, где продолжается подготовка дороги к обработке по технологии Slurry Seal, путём фрезерования и пломбирования наиболее повреждённых участков, а также ремонт ливневой канализации.

На бульваре Ренаштерий были проведены масштабные работы по фрезерованию изношенного асфальта на общей площади около 9 тыс. м², укреплению блоков в районе остановок общественного транспорта и установке бордюра.

Фрезерование проезжей части также было проведено на бульваре Куза-Водэ, а на улицах Сармизеджетуза и Соколень в рамках работ по восстановлению пешеходных зон был установлен бордюр.

На улицах Петриканская, Грэдина Ботаникэ, Узинелор, Мирча чел Бэтрын, Алеку Руссо, Букурешть, Куза-Водэ, Лунка Быкулуй и Каля Басарабией велись работы по ремонту ливневой канализации, а на 19 других улицах очищено 128 ливневых колодцев.

Также работники “Exdrupo” продолжили наносить дорожную разметку, отдавая приоритет пешеходным переходам возле учебных заведений. Так, за отчётный период поперечная разметка была нанесена на общей площади 1,2 тыс. м² на 27 улицах города.

За этот же период установлено 65 новых дорожных знаков, ещё 87 единиц прошли ремонт. Также продолжались работы по мойке проезжей части, охватившие 36 улиц города.

В рамках работ по реабилитации трёх улиц в историческом центре Кишинёва (II пакет) удалось ускорить работы на подземных сетях на участке Чуфля, чтобы участок дороги был вновь открыт для движения.

На улице 31 Августа, на отрезке от ул. Мария Чеботарь до ул. Митрополит Г. Бэнулеску-Бодони, ведутся работы по замене фундамента. Также ведётся обустройство пешеходных зон и продольных парковок.

На ул. Тигина ведётся укладка труб ливневой канализации, а в районе Центрального рынка начаты работы по обустройству тротуаров. На ул. Александру чел Бун работы выполнены на 32%.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.