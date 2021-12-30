В Кишинёве продолжается расчистка дорог: за сутки использовано более 500 тонн противоскользящего материала

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что дорожное движение по городским улицам осуществляется в условиях зимы. На линию вышло 309 троллейбусов и 111 автобусов. Общественный транспорт курсирует по графику.

В ночь на 30 декабря рабочие МП “Exdrupo” с помощью 25 спецмашин рассыпали на дорогах столицы 516 тонн противоскользящего материала и 56 тонн соли. Кроме того, 19 единиц спецтехники расчищают подъездные пути к пригородам.

Жилищно-коммунальное управление занимается уборкой снега с помощью 48 спецмашин. Более 400 рабочих расчищают от снега дворы домов (тропинки, входы в подъезды, платформы для мусора). Минувшей ночью ими было использовано 60 тонн противоскользящего материала.

Муниципальные власти призывают водителей не парковаться на обочинах дороги и тротуарах, чтобы позволить спецмашинам качественно очистить проезжую часть и избежать образования пробок. Примария напоминает, что в случаях проблем, созданных погодными условиями, следует звонить в центральную муниципальную диспетчерскую по номерам (022) 22-22-67 или (022) 22-26-04.

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