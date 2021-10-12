В Кишинёве продолжается модернизация уличного освещения: на каких улицах идут работы

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На главных улицах города, во дворах жилых домов и возле учебных заведений модернизируют уличное освещение. Как пояснил генпримар Кишинёва Ион Чебан, работы ведутся поэтапно, чтобы полностью не отключать улицы от света.

Так, ремонт начат и продлится до конца года на ул. Теилор, ул. В. Александри, Хынчештском шоссе, бул. Ренаштерий (Григоре Виеру – Каля Орхеюлуй), ул. Л. Деляну, бул. Куза-Водэ, ул. Буребиста (ул. Сармизеджетуза – бул. Дачия). Также работы ведутся на всех пешеходных переходах на бульварах и улицах.

– Согласно заявкам, зарегистрированным на eu.chisinau.md, также запланированы ремонт и замена осветительных приборов на ул. Мештерул Маноле, ул. Ишновэц, ул. Узинелор, ул. Лунка Быкулуй. Кроме того, освещение модернизируется в пригородных населённых пунктах: Бэчой, Крикова, Тогатино, Чореску и сёлах Вэдулень, Бунец. Призываем водителей и пешеходов проявлять понимание и быть внимательными при пересечении улиц, где ведутся работы, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Отметим, что в прошлом году были начаты модернизация и монтаж с нуля уличного освещения, а также проведена замена осветительных приборов на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони, Каля Орхеюлуй, на бульваре Григоре Виеру и аллее Мирча чел Бэтрын, в парках, скверах и дворах домов.

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