В Кишинёве продолжается кампания по озеленению

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В секторах столицы продолжается посадка деревьев и кустарников. Сегодня высаживают деревья на территории учебных заведений в секторе Чеканы, где муниципалитет выполнил ремонтные работы.

Речь идёт о Теоретическом лицее спортивного профиля „Глория”, где на улице Теилор заложена Аллея учащихся. Деревья будут посажены и в Теоретическом лицее „Pro Succes” на улице Данте Алигьери, у недавно отремонтированного корпуса.

По словам генпримара Иона Чебана, в этих акциях участвуют работники всех муниципальных подразделений, а также партнёры из экономической сферы. К акции присоединились и жители города, пишет ipn.md.

В рамках кампании в секторе Рышкановка саженцы высажены в Иерусалимском сквере, в сквере на улице Матей Басараб, на улице Албишоара. В секторе Центр, в сквере Христо Ботева, высаживают пихты. В секторе Ботаника, на улице Теилор, высажены липы. На Буюканах, на улице А. Щусева, посажены платаны.

До конца ноября в столице будет высажено 60 тысяч деревьев и кустарников. В первую очередь, в недавно отремонтированных парках и скверах, вдоль улиц и во дворах 90 учебных заведений столицы.

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