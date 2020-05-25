В Кишинёве продолжается борьба с незаконными киосками, гаражами и рекламными панно (ФОТО)

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В столице продолжают демонтировать и эвакуировать незаконно установленные киоски, гаражи, рекламные панно, заборы и навесы. Так, в выходные дни на Московском проспекте, где сейчас проводится ремонт тротуаров, эвакуировали большой киоск. Кроме того, были снесены бутики на улице Н. Тестемицану. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, на прошлой неделе в столице в общей сложности было эвакуировано 22 киоска, 64 рекламных панно, 14 гаражей и 3 забора.

– Закон един для всех. Те, кто годами нарушал закон, должны подчиниться. Наши действия в этом направлении продолжатся. Мы хотим, чтобы город был чистым и красивым – отметил Чебан.

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