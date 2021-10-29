В Кишинёве продолжается благоустройство дворов жилых домов

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Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, на этой неделе были завершены работы по асфальтированию дворов по адресам: бул. Негруцци, 2/2, 4, 6, 8, ул. М. Спэтару, 1, Джинта Латинэ, 23.

В настоящее время укладывается асфальт во дворах по ул. Друмул Виилор, 40, 42, 42/3, 42/4. К асфальтированию готовы и дворы по ул. Джинта Латинэ, 21, 21/1, 21/2 и ул. Н. Костин, 59.

Также ведётся интенсивная работа по адресам: ул. М. Ломоносова, 39-41; ул. Н. Костин, 63/1; ул. И. Пеливан, 11, 13, 15 – ул. Иона и Дойны Алдя-Теодорович, 17; ул. И. Крянгэ, 55; ул. Каля Ешилор, 61/2; ул. Волунтарилор 10-12; ул. Димо, 12 (Димо, 12 – Браништей, 5/6 – Браништей, 3/2) и ул. Киевская, 4, – добавил градоначальник.

Работы по благоустройству дворов предстоят по адресам: ул. Короленко, 3; ул. Парижская, 47 – ул. А. Маринеску, 17/1, 19/1, 19/2; ул. О. Гибу, 2, 2/1, 2/2, 2/3; ул. Д. Рышкану, 2 – ул. А. Дога, 25 А – ул. Аэродромная, 2; ул. Чевкарь, 4; ул. М. Костин, 18/2; ул. Б. Воевод, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/2, 8/6.

На сегодняшний день в рамках муниципального проекта отремонтированы дворы по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

бул. Траян, 1/1;

бул. Дачия, 60/1 (аэропорт);

бул. Дачия, 20, бул. Куза-Водэ, 18/1–20/1;

ул. Пандурилор, 68, 70/1, 70/2;

ул. Минская, 49/2;

ул. Мунчештская, 240, 242.

Сектор Чеканы:

ул. Игорь Виеру, 3/2–5/2;

бул. Мирча чел Бэтрын, 29/1, 29/2, 29/3;

ул. Милеску Спэтару, 23;

ул. П. Заднипру, 10, 12/1 – бул. Мирча чел Бэтрын, 10;

ул. Милеску-Спэтару, 1 – улица Джинта Латинэ, 23.

Сектор Центр:

ул. М. Ломоносова, 38-40;

Хынчештское шоссе, 55/3–55/6;

бул. Негруцци, 2/2, 4, 6, 8;

ул. Яловенская, 94–98/1 (завершено по проекту; работы продлены в рамках имеющегося бюджета).

Также в рамках проекта по восстановлению подъездных дорог к учебным заведениям были благоустроены другие дворы. Предстоят работы и по текущему ремонту тротуаров во дворах домов.

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