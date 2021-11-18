В Кишинёве продавали советские противогазы с истёкшим сроком годности (ВИДЕО)

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В столице выявили экономического агента, который продавал противогазы, произведённые во времена Советского Союза. На товар с истёкшим сроком действия не было документов о происхождении.

Полиция установила, что ответственные лица хранили и продавали защитное снаряжение с нарушением положений закона. Так, были изъяты 644 изделия стоимостью более 32 тысяч леев.

Агенту-нарушителю грозит штраф до 20 000 леев с конфискацией имущества.

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