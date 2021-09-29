В Кишинёве привились студенты Экономической академии и Технического университета

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Об этом рассказал генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, уточнив, что сегодня иммунизацию также пройдут студенты Государственного университета, а завтра – Педагогического университета имени Иона Крянгэ.

Управление социальной помощи и здравоохранения совместно с территориальными медицинскими ассоциациями мобилизовали команды для обеспечения вакцинации в университетах. Таким образом, все студенты и молодые люди из столичных, а также из других высших и средних специальных учебных заведений смогут пройти вакцинацию в Муниципальном центре вакцинации (улица Петру Рареш, 18) и в 70 пунктах вакцинации, либо посредством двух мобильных пунктов (троллейбус и автобус).

Примария Кишинёва приняла участие в информационной кампании по вакцинации против COVID-19 для студентов и молодёжи.

– Мы полностью поддерживаем инициативу Совета ректоров Республики Молдова по информированию студентов о важности иммунизации против COVID-19. Вакцинация молодёжи также важна для возвращения к нормальной жизни с физическим присутствием в университетах и колледжах, – отметил градоначальник.

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