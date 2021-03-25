В Кишинёве прикрыли деятельность подпольного игрового клуба

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Заведение располагалось на Буюканах и незаконно работало с 20.00 до 5.00. Оно было буквально напичкано видеокамерами, а доступ в клуб был ограничен – попасть туда могли только по рекомендации знакомых 35-летнего администратора. Минимальная ставка для участия составляла 1000 леев.

Во время обысков в заведении застали 7 человек. Они распивали напитки и играли на деньги. Меры защиты от коронавируса напрочь игнорировались.

Правоохранители изъяли два игровых стола, более 1500 фишек, игральные карты и черновые записи. Организатору грозит штраф в размере от 2000 до 4500 леев с конфискацией игровых столов, а посетителей уже оштрафовали – на 5000 леев.

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