В Кишинёве прикрыли деятельность подпольного игрового клуба

В Кишинёве прикрыли деятельность подпольного игрового клуба

Заведение располагалось на Буюканах и незаконно работало с 20.00 до 5.00. Оно было буквально напичкано видеокамерами, а доступ в клуб был ограничен – попасть туда могли только по рекомендации знакомых 35-летнего администратора. Минимальная ставка для участия составляла 1000 леев.  

Во время обысков в заведении застали 7 человек. Они распивали напитки и играли на деньги. Меры защиты от коронавируса напрочь игнорировались.

Правоохранители изъяли два игровых стола, более 1500 фишек, игральные карты и черновые записи. Организатору грозит штраф в размере от 2000 до 4500 леев с конфискацией игровых столов, а посетителей уже оштрафовали – на 5000 леев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md