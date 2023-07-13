В Кишинёве при поддержке ЮНИСЕФ открылся центр «Мать-ребёнок»

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Проект посвящён матерям и детям, находящимся в затруднительном положении.

Центр предназначен для формирования, поддержания и укрепления семейных связей женщин с детьми старше 6 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе матерей-одиночек, несовершеннолетних матерей, жертв семейного насилия или торговли людьми, а также матерей из малообеспеченных семей. Получателями услуг могут быть матери с детьми, у которых нет дома, которые находятся в ситуации, рискованной для безопасности и здоровья ребёнка.

Центр работает 24 часа в сутки и может принять одновременно 7 пар сроком на 6 месяцев с возможностью продления размещения ещё на 6 месяцев в случае необходимости. Бенефициарами центра могут быть пары мать-ребёнок, которые являются беженцами или международно перемещёнными лицами из-за войны в Украине. Размещение в центре бесплатное.

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