В Кишинёве полным ходом идут работы по уборке территории (ФОТО)

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В столице проводятся масштабные работы по уборке территории. Об этом сообщил генпримар Кишинёва Ион Чебан.

По словам градоначальника, в секторе Буюканы более 40 волонтёров из спортивных центров собрали мусор в парке “Ла Извор”, а также вокруг одноименного ресторана и в зоне, прилегающей к реке Бык. А на улице Волунтарилор претура сектора Чеканы и экономический агент, который владеет сетью супермаркетов, организовали работы по уборке территории. В субботнике приняли участие 43 человека.

– Уборка территории продолжится во всех секторах столицы и в ближайшие недели. Участники при этом будут соблюдать все рекомендации по предотвращению распространения коронавируса. Хочу, чтоб город был чистым. Благодарю всех, кто принял участие в субботнике, а также тех, кто соблюдает чистоту. От каждого из нас зависит, как будет выглядеть город, – написал Чебан на своей странице в соцсети.

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