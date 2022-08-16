В Кишинёве полным ходом идёт модернизация уличного освещения

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В этом году столичная примария выделила более 50 миллионов леев на работы по модернизации уличного освещения.

По словам генерального примара Иона Чебана, уже полностью выполнены работы по модернизации или реконструкции сетей освещения на улицах 27 Марта 1918, Николае Костин и Чуфля. На этих улицах были заменены, выпрямлены или покрашены столбы и опоры, заменён витой кабель и установлены осветительные приборы. Работы продолжаются на улицах Марии Дрэган, Чевкарь, Думитру Рышкану, Алексея Щусева, Алексея Матеевича, Михаила Когэлничану, Дачия, Мирчешть, Аэропорт Векь, Сармизеджетуса и Валя Кручий.

Аналогичные работы пройдут на улицах Измаильская, Тудора Владимиреску, Петру Рареш, Михаила Садовяну, Джинта Латинэ, Траян и Грэдина Ботаникэ.

Система дистанционного контроля и управления общественным освещением также находится в процессе модернизации. На данный момент заменено 125 блоков управления, а до конца года планируется установить ещё 100 по всему муниципалитету.

Параллельно с работами по модернизации электрических сетей работники “Lumteh” обеспечивают техническое обслуживание системы освещения на всей территории муниципия Кишинёв, в том числе во дворах жилых домов. Эти работы в основном выполняются по заявкам жителей, оставленным на платформе eu.chisinau.md.

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